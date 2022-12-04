Edinilen bilgilere göre olay Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokak ortasında kimliği belirlenemeyen bir kişi ile Ş. B., tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte Ş. B., vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Olayın kolluk kuvvetlerine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık görevlileri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Haber Merkezi)

