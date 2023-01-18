Gazi Caddesi’nde sokak röportajı yaptığımız sırada bir kadın ekonomik krizden dert yandı. 5 çocuk annesi olduğunu ve geçinemediğini anlatan kadın, “Çok isyankarım bu konuda. Asgari ücretli vatandaş kirasını mı verecek, çocuklarının servis parasını mı ödeyecek, karnını mı doyuracak. Böyle giderse hırsızlık haydutluk başlayacak. Devlet önce kendi vatanına kendi insanına sahip çıksın. Sonra dışarıdan gelenleri değerlendirsin. Benim vergilerimle gidip de Suriyeliyi, Iraklıyı besliyorsa ben Cumhurbaşkanına hakkımı helal etmiyorum.” dedi.



“NANKÖR, KİM AÇ BU ÜLKEDE?”

Kadının konuşmasını dinleyen bir vatandaş, “Çıkar telefonunu göster, elindeki telefon kaç lira. Nankör, kim aç bu ülkede. Devletimize hıyanetlik ediyorsunuz” şeklinde tepki gösterdi.

Başka bir vatandaş ise “Çıkar telefonunu göster” diyen adama tepki göstererek, şunları söyledi: “Ayıptır çünkü teknoloji diyorsun eğitim, gelişme diyorsun o zaman ‘Çıkar cebindeki telefonu’ diyemezsin. Gençliği kaybediyorsa utanmaz adamların durup durup ‘Çıkar cebindeki telefonu’ demesindendir.” diye konuştu.



“ORTALIĞI HERKES GÖRÜYOR”

Geçinemediğini dile getiren kadına destek veren bir vatandaş ise, “Bir telefonu gözüne almışlar, çalışmış alın teriyle almış telefonunu. Niye bu telefonu gündeme getiriyorlar, ortalığı herkes görüyor. Yani gözün varsa, kafa da çalışıyorsa her şeyin pahalı olduğunu görürsün.” şeklinde konuştu.



“TAYYİB’İN ARKASINDAYIZ ÖLENE KADAR”

Bir kadın, “Tayyib’in arkasındayız ölene kadara. Destekliyoruz her zaman. Allah başımızdan eksik etmesin. Sonuna kadar arkandayız Tayyip baba.” ifadesini kullandı.

Ekonomiden dert yananlara tepki gösteren bir vatandaş ise, “7 bin lira maaş alıyordum 10 bin lira oldu. Kimseyi dinlemeyin siz boş verin.” dedi.



