Sokak müzisyenleri, sokakların sessizliğini birbirinden güzel notalarla renkli hale dönüştürüyor. Çorum’da son aylarda sayıları hızla artan sokak müzisyenleri, vatandaştan da ilgi görüyor.

Kimi zaman Kadeş Barış Meydanı’nı kimi zaman Gazi Caddesi’ni kimi zaman da İnönü Caddesi’ni sahneye dönüştüren sokak müzisyenleri birbirinden farklı şarkılarla Çorumlulara mini konserler veriyor.

KAZANDIKLARI PARAYLA OKUL İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORLAR

Lise son sınıf öğrencileri Berkay Çemrek, Yusuf Gündoğan ve Melih Alkan ile ortaokul öğrencisi Utku Berk Taşkın, Çorum’un işlek cadde ve sokaklarında gitar çalıp şarkı söyleyerek harçlıklarını çıkarıyor.

Mehmetçik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Berkay Çemrek (17) arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu müzik grubuyla sokak müzisyenliği yapıyor. Daha çok yaz tatilinde gitarıyla sokaklarda şarkı söyleyen Çemrek, sokak müzisyenliğinden kazandığı parayla okul ihtiyaçlarını karşılıyor.

Asıl amaçlarının eğlenmek olduğunu söyleyen Çemrek, “Çorum’da aslında çok fazla sokak müzisyenliği kültürü yok, biz bunu hareketlendirmek istiyoruz. İnsanlar da bize alışmaya başladı, bizimle birlikte şarkı söyleyenler de oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Sokakta birlikte eğleniyoruz. O yüzden sokak müzisyenliğini seviyorum” diye konuştu.

“KONSERVATUARA GİTMEK İSTİYORUZ”

13 yaşından bu yana gitar çalıp şarkı söyleyen Çemrek, Mehmetçik Anadolu Lisesi’nde Yarım Simit diye bir müzik grupları olduğunu bildirerek, daha çok rock türünde şarkılar söylediklerini ve konservatuara gitmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.

Müziğin insan ruhunu dinlendirdiğini kaydeden Çemrek, “Müzik hem eğlendiriyor hem de üzgünken de yine yanımızda müzik oluyor” ifadesini kullandı.

İNSANLARIN İLGİSİ ÇOK BÜYÜK

Sokak müzisyenliği yapan 11 yaşındaki Utku Berk Taşkın ise gitar çalmayı ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini kaydetti. Yaz tatilinde para kazanmak sokak müzisyenliği yaptığını anlatan Taşkın, “Sokakta gitar çalıp, şarkı söylediğimde hem mutlu oluyorum hem de para kazanıyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Genellikle slov şarkılar söylemeyi çok seviyorum. İnsanların da ilgisi çok güzel. Bazen abiler ablalar yanıma yaklaşıp ‘Sesin çok güzel söylemeye devam et’ diyorlar bu beni çok mutlu ediyor. Mesele ‘Ay tenli kadını’ söylediğimde çok para kazanıyorum.” şeklinde konuştu.