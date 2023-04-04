Çorum’da güneş ışığı aydınlanmaya yeterli olmasına rağmen, sokak lambalarının yanması dikkat çekiyor. Kale Mahallesi Ata Caddesi Lozanevler bölgesinde son 3 gündür sokak lambalarının saat 10.00’da kadar yandığı bilgisi alınırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Elektrik kurumuna tepki gösteren vatandaşlar, enerjiyi dışarıdan ithal eden bir ülkenin elektrik şirketinin bu duyarsızlığını anlayamadıklarını belirterek, bu enerjinin faturasının kime kesileceğini merak ettiklerini ifade ettiler.

YEDAŞ yetkilileri de konuyla ilgili bir açıklama yaparak bazı cadde ve sokaklarda gündüz saatlerinde sokak lambalarının yanmasının nedeninin altyapı, kontrol ve değişim çalışmalarından kaynaklandığını açıkladı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Çorum Bölge Müdürü Bahadır Tanrıverdi il genelinde sokak lambalarının elden geçtiğini ve sokak lambalarının yanıp yanmadığını denetlemek amacıyla bir süreliğine açık bıraktıklarını ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)