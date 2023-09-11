Tahmini Okuma Süresi: dakika

İskilip ilçesine bağlı Karaağaç köyü sakinleri yanmayan sokak lambalarından dertli.

15 gündür köylerinde sokak lambalarının yanmadığını dile getiren vatandaşlar, sorunu bildirmelerine rağmen çözüm bulunmadığını bildirdi.

Köy sakinlerinden Mustafa Ergül, köyün bazı kısımlarında sokak lambalarının yanmadığını ve mağdur olduklarını belirterek, “Telefon ediyoruz, ilgilenen yok. Yetkililerden sorunumuzu çözmelerini istiyoruz.” dedi.

Kale Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaş ise Kellegöz Camii civarında ve ikinci çıkmaz aralıkta sokak lambalarının yanmadığını dile getirerek, bu sorunun çözülmesini talep etti.