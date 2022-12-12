Kadeş Barış Meydanı’nda toplanan hayvanseverler, yanlarında bakımını üstlendikleri evcil hayvanlarını da getirdi.

"Sokak hayvanları sahipsiz değildir" sloganıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında, Hayvanların Sesi 19 Dernek Başkanı Evrim Taş, Müslüman, uygar ve hukuk devleti Türkiye’de, kanlı bir şer çetesinin ‘Devlet bizim arkamızda’ cüreti ile sokak hayvanlarına savaş açtığını kaydetti.

“Devletin ilgili kurumları ise, sokak hayvanları sorununun tek sebebi bakımevi kurmayan, kısırlaştırma yapmayan belediyeler olmasına rağmen, bazı siyasilerin ve odakların etkisi ile hedefe hayvanların toplatılması ve öldürülmesini koymaya devam ediyor” diyen Taş, “Cumhurbaşkanımızın örnek gösterdiği Konya Büyükşehir Belediyesinde köpeklerin kafalarına küreklerle vurularak öldürüldüğü görüntüler yurt çapında büyük infiale sebep oldu. Bu barınağın büyük yaşam alanlarına doldurulmuş 1000’lerce köpeğin aç sefil durumda ölen başka köpekleri yiyerek yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı orayı ziyaret eden gönüllülerce bizzat tespit edildi.

Buna rağmen Sayın Bakan Vahit Kirişçi Hayvanları ormanlara kurulacak dev barınaklara sürgün etme gibi katliam ve üremede artış getirecek vahim yanlışları yanlış kurumlar ile gündeme getirmeye devam ediyor.

BELEDİYELERİN İHMALLERİNİ HAYVANLARA ÖDETTİRMEYECEĞİZ

Belediyelerin görev ihmallerinin bedelini, “Belediyeler kısırlaştırma yapmadığı için bu dünyaya kendi iradeleri dışında gelen” hayvanlara ödettirmeyeceğiz. Sonuna kadar hayvanların yaşam hakları için mücadele edeceğimizi gerek kurumlara ve gerekse köpekler öldürülsün diyen kanlı şer odaklarına buradan bir kez daha haykırıyoruz.

Bu belediye gerçeği çerçevesinde aşağıdaki ana başlıklar olarak yazılan gerçek tespitlerin gerek kamuoyunca ve gerekse kurumlarca dikkate alınmasını önemle uyarıyoruz.

Resmen zehir ve kıyma alarak 100 yıl boyunca zehirleyerek öldüren belediyeler, 2004 yılında çıkan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunundan 18 yıl geçmesine rağmen hala daha bakımevi kurmadılar, hayvanları toplarken birazını öldürüp kalanları da başka şehirlere kırsala çöplüklere atmaya devam ettiler.

Bu dönemde Konya, Balıkesir, Denizli, Samsun, Trabzon, İstanbul, İzmir, Aydın, Gaziantep, Erzincan, Kocaeli, Mersin ve Beykoz gibi büyük yaşam alanlı dev bakımevleri yapılan şehirlerde, bir taraftan katliamlar devam edip, bakımevlerinde hayvanlar aç susuz ölümlere mahkum edilirken, sokak hayvanı sayısı dev bakımevlerine götürmek bahanesi ile ilçelerin birbirlerine köpek atmaları sebebi ile patlayarak artmaya devam etti.

Bütün belediyelerin kendi sınırları içinde ‘kısırlaştırma üniteleri, bakımevleri kurmaları’ hükmü maalesef yeni 7332 sayılı yasada belediyelere 3-4 yıla yakın süreler verilerek ötelendi.

Türkiye’deki 916 ilçe her gün 10 kısırlaştırma yapılsa, bir yılda 2.198.400 kısırlaştırma sadece ilçelerde olabiliyor... Bunun yanında 80 büyükşehir ve il, günde 50’şer kısırlaştırma yapsalar yılda 960.000 kısırlaştırma il ve büyükşehirlerde olur… Yılda yaklaşık 3.000.000 civarında köpek kısırlaştırılır ve köpek nüfusu hızla azalmaya başlar. DSÖ’nün verilerine göre düzenli kısırlaştırma ile her yıl sayıda %30 oranında azalma olacağı düşünüldüğünde, sorunun 2 yıla kalmadan büyük ölçüde kontrol altına alınacağı açıktır.

Tek çözüm olan kısırlaştırma ile 2 yılda üreme kontrol altına alınabilecekken, Tarım Bakanlığı ve bazı siyasiler, kanlı şer çetesini de yanına alarak ormanlara dev barınaklara toplama öldürme odaklı çalışmaları ısrarla sürdürmekteler.

Bu tespitler çerçevesinde, ilgili herkesi uyarıyoruz: Kadim kültürü merhamet olan Anadolu insanları ve biz yüreğini bu hayvanlar için ortaya koymuş gönüllüler, bir hukuk devleti olan Türkiye’de, bu hayvanlara katliamlar, zulümler, ölümler getirecek hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz.”