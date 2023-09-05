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Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Göç Müdür V. Seçkin Yılmaz’ın katıldığı toplantıda Çorum’a emniyet ve asayişin sağlanması noktasında şok uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Toplantıyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada, “göçmenlerle ilgili yapılacak çalışmalar, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının arttırılması, modifiye ve abartılı egzoz takılı araçlarla ilgili denetimlerin arttırılması, okulların açılması öncesi trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilerek trafik denetimlerinin arttırılması, şok uygulamalara devam edilmesi, düğünlerde silah kullanımına yönelik tedbirlerin alınması, orman yangınları ile ilgili tedbirlerin arttırılması, mahalle muhtarları ile asayiş toplantısı yapılması konuları görüşülerek karara bağlandığı belirtilerek, şehrin emniyet ve asayişini, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama noktasında tüm emniyet birimlerinin çalışmalarına karalılıkla” aralıksız devam edeceği ifade edildi.