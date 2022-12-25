Çorumlu soğan üreticilerini bir araya getiren seminere Cora Seed Karadeniz Distribütörü Aydın Eyili, Alaca Koçak Tarım sahibi Bayram Koçak, Uslu Tarım ile Güven Tarım’ın sahiplerinden Ayhan Uslu, Güven Tarım ortaklarından Emre Kamber ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile çok sayıda üretici eşlik etti.

Seminerin açılışında Güven Tarım sahibi Ayhan Uslu konuşurken daha sonra kürsüye İtalyan Cora Seed firmasının temsilcisi Enrico Rappuoli geldi. Öncelikle firmalarını tanıtarak 2006 yılında kurulan şirketin hibrit tohumlarda bioenerji kullanarak ıslah ve üretim çalışmaları yaptığından söz eden Rappuoli, Çorum ve ilçelerindeki soğan üreticilerine yaptıkları sunumun faydalı olacağını kaydetti.

Hibrit ve tamamı yüksek pembe kök hastalığına dayanımlı soğan çeşitleri olan Zelda F1 (Çorum Moru), Lisa F1 (Çorum Moru), Mitika F1 (Erkenci), Fundador F1 (Orta erkenci), Khalifer F1 (En uzun depo ömürlü) gibi soğan çeşitlerini üreticilere tanıtan Enrico Rappuoli, soğan yetiştiriciliğine dair soruları yanıtlatmak için Çorum’a geldiklerini ifade etti.

Seminerin ardından seminere katılan soğan üreticilerine yemek ikram edildi.



(Haber Merkezi)

