Alaca'da “Soğan Eleme ve Paketleme Projesi” (SOGEP) kapsamında kurulacak olan tesiste sona yaklaşıldı. 25 gün sonra makine ekipman kurulumuna başlanacak.

Alaca Belediyesi ilçenin ekonomisini canlandırmak, ürettiği ürünlerin pazar payını artırmak, daha kaliteli ürün elde etmek ve bölge çiftçisine örnek olmak amacı ile “Üreten, gelişen ve büyüyen Alaca” başlıklı projesiyle 'Soğan Eleme ve Paketleme Projesi'ni hayata geçirdi.

SOGEP “Soğan Eleme Paketleme Projesinde sona yaklaşıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ve Proje Koordinatörü Burak Kılıç, proje kapsamında makine ekipman imalatını yerinde kontrol için Gaziantep’te saha ziyareti yaptı. 25 gün sonra makine ekipman kurulumuna başlanacağı müjdesi verildi.

Saatte 5 ila 10 ton, 1 ile 30 kg arası otomatik soğan çuvalı paketlemesi yapabilen bir tesis için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yüzde 50 hibe alınmış, 1 yıldır proje üzerinde çalışan Alaca Belediyesi, ilçeye yeni bir yatırım daha kazandırmış olmuştu.

Projenin imza töreni Alaca Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirilmiş, imza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Etem Şahin katılmıştı. Proje ile soğan üreticileri arasında kooperatifleşme sağlanacak ve sürekli eğitim merkezi ile birlikte ilçe çiftçilerine bilinçli tarım için eğitimler düzenlenecek. Projenin bütçesi 2 milyon 456 bin 670 TL olup, yüzde 50’si Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan hibeyle karşılandı. Projenin sahibi Alaca Belediyesi olurken, projenin ortakları ise Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Ticaret ve Sanayi Odası.

(Haber Merkezi)