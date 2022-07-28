Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, akaryakıt zamları ve artan maliyetlerden dolayı sıkıntılı bir süreç yaşayan şoför ve nakliyeci esnafının yanında olduklarını belirterek, CHP iktidarında esnafın karşılaştığı sorunları çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Tahsin Şahin ile bir süre görüştü. Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Muhasibi Necdet Biçer ile birlikte Şahin’i ziyaret eden Tahtasız, sorun ve talepler hakkında bilgi alarak, partinin esnafa yönelik projelerinden bahsetti.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamları eleştiren ve aşırı pahalılığın esnafın belini büktüğünü dile getiren Tahtasız, CHP iktidarında nakliyecinin mazotunun ucuz olacağını kaydetti. “Belirli şartları sağlayan taşımacıların kullandığı mazot için destek vereceğiz. Paralı otoyol ve köprülerden geçiş ücretlerini makul seviyeye çekeceğiz” diyen Tahtasız, TIR plakaları da sınırlandıracaklarını söyledi.

“Araçların yıpranma payı, akaryakıt maliyeti, şoför maliyeti gibi etkenler hesaplanarak kilometre başına asgari fiyat belirlemesi uygulamasını başlatacağız” ifadesini kullanan Tahtasız, çağın gereklerine uygun bir mevzuat çıkartacaklarını, Taşıma Yönetmeliği ve Karayolları Taşıma Kanununu çağın gereklerine uygun hale getireceklerini vurguladı. Mehmet Tahtasız, fahiş araç muayene fiyatlarını da indireceklerini belirtti.

Oda Başkanı Tahsin Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)