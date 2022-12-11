İŞKUR Şefi Murat Özbek’in sunumu ile SMMMO Toplantı Salonu’nda yapılan seminer ilgi gördü.

Seminerin ardından ise Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından “Yatırım Teşvik Sistemi’’ konulu bilgilendirme OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Uzmanı B. Emre Ünal’ın sunumu ile gerçekleştirildi.

Seminer ve bilgilendirme toplantısına Ankara SMMM Odası önceki dönem Başkanı Ali Şahin ile çok sayıda meslek mensubu katılım sağladı.

SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, seminer ve toplantıya katkı sağlayan Özbek ve Ünal’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

