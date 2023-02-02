Henüz 10 aylıkken 'SMA 2' hastalığı teşhisi konulan Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin çocukları 1 yaşındaki İbrahim bebek, tedavi olabilmek için yardım bekliyor.

Minik İbrahim için Valilik’ten izin alınarak yardım seferberliği başlatılırken, minik İbrahim’in tedavisi için 2 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi. Ailesi minik İbrahim için Kubbeli Camii yanında 1 hafta boyunca açık kalacak kermese tüm Çorum halkını davet etti.

İbrahim’in tedavisinin yapılabilmesi için ayrıca Ziraat Bankasına hesap açıldı. Minik İbrahim’in hayata tutunması için yardımseverlerin IBAN: TR14 0001 0090 1038 7442 5050 01, $ IBAN:TR84 0001 0090 1038 7442 5050 02, € IBAN:TR57 0001 0090 1038 7442 5050 03 hesaplara destek olmaları istendi.



(Haber Merkezi)

