Dünyada yüzlerce çocuk bu hastalıkla mücadele ediyor. Elif Ecrin ise bunlardan sadece birisi. Ankara’da yaşayan 8 aylık minik bebek ölümcül kas hastalığıyla yaşam savaşı veriyor.

SMA TİP 1 teşhisi konulan Elif Ecrin beslenemiyor, zor hareket ediyor. Elif Ecrin Sağlık Bakanlığı’nın karşıladığı ilaçlarla tedavi görmeye başladı. Ailesi yurtdışında yüzde 95 etkili gen tedavisi olması için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.

Ancak bu tutarın sadece yüzde 29’u toplanmış durumda. Yüzlerce çocuğun bu tedaviyi alamadan öldüğünü söyleyen Cingiş Ailesi Çorumlu hayırseverlerden de destek bekliyor. Minik bebeğe destek olmak isteyenler tüm operatörlerden elif yazıp 7824’e göndererek 20 TL’ik bir bağışta bulunabilir. Ayrıca aileye ait banka hesaplarına yardımlarını gönderebilirler. Her bağış Elif Ecrin’i hayatta tutacak bir umut…

