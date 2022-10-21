Annesi Esmehan Aydoğdu ilimiz Osmancık ilçesine bağlı Fındık köyünden, babası Hayrettin Aydoğdu ise Hamamözü’nden olan SMA Tip-1 hastası Elanur’un yaşama tutunabilmesi için kısa sürede ve ciddi bir maddi desteğe ihtiyaç olduğu belirtilirken, bu kapsamda yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Gazi Caddesi Yunus Emre Parkı içindeki Anıt Kafe’de bir kermes düzenleneceği vurgulandı.

Ölümcül kas hastalığı nedeniyle kendi başına oturamayan, yürüyemeyen ve yemek yiyemeyen Elanur’un gün geçtikçe nefes almakta dahi zorlandığını söyleyen anne Esmehan Aydoğdu, tüm Çorumluları kermese davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

