İstanbul’da Ataşehir – İçerenköy’de düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü. Annesi Çorum’un Osmancık İlçesi’nin Fındık Köyü’nden olan SMA Tip1 hastası minik Elanur’un sağlığına kavuşması için gerekli olan maddi kaynağın teminine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kermeste çok sayıda kadının emeğiyle hazırlanan el işi ve yemek çeşitleri satışa sunuldu.

Tüm Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Ercan Koşar ile Çorumlu Kadınlar Derneği yöneticisi Gülcan Koşar’ın yürüttüğü kampanyaya başta Çorumlular olmak üzere çok sayıda vatandaş destek verdi. Kermesten elde edilen gelir minik Elanur’un tedavisi için bağışlanacak.

Ela Nur’un tedavisi için Ankara Valiliği’nden onay alarak yardım kampanyası başlattıklarını aktaran anne Esmehan Aydoğdu, Elanur adına şu iban numaralarına para yatırmaları gerektiğini ifade etti:

Ziraat Bankası

Alıcı: Esmehan Aydoğdu

? TR 73 0001 0013 9548 2463 7250 13

$ TR 46 0001 0013 9548 2463 7250 14

€ TR 19 0001 0013 9548 2463 7250 15



(Volkan SINAYUÇ)