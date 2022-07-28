Çorum Belediyesi’nin yürüttüğü altyapı çalışmaları kapsamında Slimkent 2,4,5 ve 20. Sokak’ta içme suyu hattı yenileniyor.

Çorum halkının sağlıklı içme suyuna ulaşabilmeleri için gece gündüz aşkla çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüzün çalışma programlarında yer alan, zamanla ekonomik ömrünü doldurmuş boruları yeni sistem borularla yeniliyoruz” dedi.

Bu kapsamda ekiplerin Slimkent 2., 4., 5 ve 20. Sokakta içme suyu hattında yenileme çalışması yaptıklarını açıklayan Belediye Başkanı Aşgın “Toplam 3 bin 353 metre uzunluğa sahip olan çalışmamız tamamlandığında bölge sakinlerimiz uzun yıllar içme suyu problemi yaşamayacak” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)