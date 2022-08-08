AK Parti Çorum Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum FK’lı futbolcularla bir araya geldi. Ceylan, şampiyonluk noktasında futbolculara güvenin tam olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdüren Çorum FK’ya önceki gün AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan moral ziyaretinde bulundu. Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Asbaşkan Yılmaz Özkul, Reklam ve Satış Sorumlusu Hasan Serdar Yılmaz, Teknik Direktör Mert Nobre’nin hazır bulunduğu ziyarette Milletvekili Ceylan futbolcularla sohbet etti. Oğuzhan Yalçın başkanlığında oluşan yeni yönetimi tebrik ederek konuşmasına başlayan Ceylan, yeni sezon yapılanması noktasında iyi transferler yapıldığını ve bu sene başarının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı. Başkan Oğuzhan Yalçın’ın yıllardır Çorumspor ile dertlendiğini de ifade eden Ceylan, “ Biz sporun sadece spor ve oyun tarafına bakmıyoruz, ayrıca yetiştirdiğimiz sporcunun kaliteli, karakterli, ahlaklı, yaptığı işi samimi ve içten yaparak gönül vererek yapmaları için mücadele ediyoruz.

İlimizde futbol ile birlikte tüm takım ve bireysel sporların gelişmesine öncülük ve ülkemizi ve milletimizi gerek Avrupa’da gerekir Olimpiyatlarda temsil edecek sporcuların yetişmesine katkı sunmak bizim asli görevimizdir.

Her zaman amatör sporların yanındayız. Amatör kulüpleri ayakta tuttuğumuz, sayısını artırdığımız sürece gençlerimiz sokaklarda olmayacak. Sahalarda, salonlarda olacak. Devlet olarak yanlarındayız, onlara her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘O SENE İNŞALLAH

BU SENE OLACAK’

Toplantının devamında futbolcuların sezon içinde kafaya bir şey takmamaları konusunda uyarılarda da bulunan Ceylan, “Siz sahada mücadelenizi gösterin. Maddi ve manevi konuları kesinlikle kafanıza takmayın. O bizim görevimiz. Onları biz hallederiz. Biten sezonda o sene bu sene sloganını çok kullandık ama maalesef şampiyonluk gelmedi. Ama bu sene yapılan transferler, yeni yönetim ve Mert Nobre hocamızın gelişi ile o sene inşallah bu sene olacak. ‘Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz’ düsturuyla nerede olursak olalım biz birbirimize her daim yardımcı oluruz. Sizlerden de ricam sizde sahada bu kavram ile mücadele eder birbirinize yardımcı olursanız işte o zaman o sene bu sene olacaktır” dedi.

(Rıfat KARA)