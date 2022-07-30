Ak Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan altyapı futbol antrenmanını ziyaret ederek genç futbolcularla yakından ilgilendi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Genel Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Ünal Nalçacı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte altyapı futbol antrenmanına bir ziyaret gerçekleştiren AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, genç futbolculara güvendiklerini ifade etti. Antrenman sahası girişinde kendisini karşılamaya gelen sporcularla ayak üstü sohbet eden Ceylan, ihtiyaçlar noktasında gerekenin yapılacağının da sözünü verdi.

CEYLAN, BAŞARININ

SIRRINI ANLATTI

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Milletvekili Ceylan, sporun yanında akademik eğitimlerini de başarılı bir şekilde sürdürmelerini istedi.

Özgüvenlerini hiçbir zaman kaybetmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Milletvekili Ceylan, gelecekte yapılacak müsabakalarda Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphe duymadıklarını ifade etti.

Başarının sırrının çalışmak olduğuna işaret eden Milletvekili Ceylan, genç sporculardan hem akademik hemde sporda çok çalışmalarını istedi.

“TESİSLER BAKIMINDAN

ŞANSLI İLLER ARASINDAYIZ”

Ziyarette Çorum FK Altyapı Antrenörü İsmail Atalay ile de konuşan Milletvekili Ceylan, sporla birlikte eğitimin de devam ettirilmesi gerektiğini anlattı. Altyapı takımının gelecekte Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceğine şüphesinin olmadığını belirten Ceylan, Çorum’un tesis bakımından şanslı bir il olduğunu anlattı.

4 SAHA DAHA YAPIYORUZ

Amatör Spor kulüplerine destek vermek amacıyla Çorum’a 4 saha daha yaptıklarını anlatan Ak Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bunlardan iki tanesinin bittiğini söyledi. “İstişarede bereket vardır” diyen Milletvekili Ceylan “Gençler bizden istesin biz yapalım” dedi.

Mimar Sinan’daki sahanın zemininin değiştirildiğini ve daha rantabıl hale geldiğini belirten Ceylan, spor konusunda Çorum’a yapılan hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.

“DİĞER BRANŞLARDA DA

BAŞARI BEKLİYORUZ”

Sadece futbolda başarılı olunmasını istemediklerini, diğer branşlarda da başarı beklediklerine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, bunun içinde Gülabibey, Ulukavak ve Kale Mahallesi’nde yüzme havuzları kurduklarını, yapılacak yarı olimpiyatların yanında tanesi 1 milyona mal olacak portatif yüzme havuzu da kurulacağına dikkat çekti.

(Spor Servisi)