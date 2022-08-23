“Kaybedeni olmayan Yarışma” sloganı ile düzenlenen etkinlikle ilgili bir açıklama yapan AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, bu yıl yarışmada Çorum adına derece yapan öğrencilerin ödüllerinin dağıtıldığını bildirdi.

Gençlerin yarışmada Hz. Muhammed’in hayatını okumalarının bile çok önemli bir kazanım olduğunu hatırlatan Mehmet Göle yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye geneli 150 bin öğrencimizin katıldığı Siyer-i Nebi Yarışması bizim açımızdan ülkemizdeki ortaokul ve liseli gençlerin gönüllerine dokunmak için mühim bir adımdır. Bu yarışma sürecince maddî destek veren hayırseverlere, sürecin işlemesinde yardımcı olan Millî Eğitim Müdürlüğüne, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, sınava katılan öğrencilerimize ve onlara manevî destek veren velilerimize, yarışmanın duyurulmasına katkı sağlayan Çorum Belediyesi’ne ve bu hayırlı hizmetleri yapmak için karşılık beklemeden çalışan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.”

Buna göre yarışma kapsamında Çorum’dan lise kategorisinde dereceye giren Baki Ergün, Şûheda Deve, Hüseyin Aktağ ile ortaokul kategorisinde Burak İrkil (İskilip), Beyzanur Yener (Osmancık) ile Merve Yılmaztürk’e ödülleri verildi. (Haber Merkezi)

