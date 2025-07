Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, basın mensupları ile bir araya gelerek, kamuoyunda üniversite ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

Rektör Öztürk, kendisinden bir siyasetçi gibi davranmasının beklendiğini dile getirerek, “Çorumlulara Çorum'u anlatmaktan, sevdirmekten yoruldum. Benden bir siyasetçi gibi hareket etmem bekleniyor. Siyasetin beceremediği, zenginlerin istemediği her şeyi üzerime yüklüyorlar. Ben bürokratım atanarak geldim ve siyasetçi gibi hareket edemem” dedi.

Kamuoyunda tartışılan Obruk Barajı’ndaki Hitit Adası Projesi'yle ilgili detaylı bir açıklama yapan Rektör Öztürk, projenin durmasından sorumlu tutulmasına isyan ederek, “Siyasetin beceremediği, zenginlerin istemediği her şeyi üzerime yüklüyorlar” dedi.

Projenin kendisinden önce planlandığını belirten Öztürk, “Araştırma merkezi kurulması şartıyla izin verilmiş. Bütçe ve personel taleplerimiz ise karşılanmadı. Önceliğin kampüs alanı olduğu söylendi” dedi.

Öztürk yaptığı açıklamada, “Proje ben gelmeden önce yapılmış. Bir takım sözler verilmiş. Ancak buraya ‘Araştırma Merkezi kurulması şartıyla spor faaliyetleri yapılabilir’ diye bir ibare eklenmiş. Bu konuda benim inisiyatif aldığım bir durum yok. Bütçe talep ettim ‘deprem nedeniyle’ verilmedi. Personel talep ettim. Önceliğin kampüs alanı olması gerektiği söylendi. Bu devletin verdiği bir öncelik” dedi.

Kendisinin siyasetçi olmadığının altını çizen Öztürk, “Ben Çorumlulara Çorum’u anlatmaktan ve sevdirmeye çalışmaktan yoruldum. Siyasetin beceremediği, zenginlerin istemediği her şeyi üzerime yüklüyorlar. Ben siyasetçi değilim. Ben atanarak geldim. Siyaset yapmadan bu işleri yapmam gerektiğini biliyorum. Usul esasa tabiidir. Ben görevimin gerektirdiği usullerde görevimi yapıyorum” açıklamalarında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi