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Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Fatih Duman ile bölüm hocaları Prof.Dr. Metin Uçar, Doç.Dr. Sevinç Soyocak Özalp, Dr. Öğr.Üyesi Hakan Turan, Dr. Öğr.Üyesi Anıl Varel ve Dr.Öğr.Görevlisi Özgür Sarıca, Vali Doç.Dr.Zülkif Dağlı’yı ziyaret ettiler.

Bölüm Başkanı ve öğretim üyeleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu, yerel yönetimler alanında doktoralı ve kamu yönetimi doçenti olan, aynı zamanda Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programında ders yürüten Vali Dağlı’ya, bölümün lisans ve lisansüstü programları hakkında bilgi verdiler. Ayrıca, bölüm öğretim üyelerince yazılan kitapları armağan ettiler.