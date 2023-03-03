Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, yeni konseptiyle hizmet vermeye başladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüklerinin modern bir yapıya kavuşturulması, sivil topluma yönelik hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 2022 yılında hayata geçirilen “İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlükleri Konsept Projesi” kapsamında yapılan çalışmalarımız tamamlanmış olup, müdürlüğümüz yeni konsepti ile hizmete vermeye başlamıştır” denildi.

(Haber Merkezi)

