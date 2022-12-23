Çorum Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak ve kurum çalışanları ile biraya gelen Günay ve Akgül, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları, hedefleri ve bundan sonraki yapılacak olan çalışmaları ile ilgili personelle karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Daire Başkanı Mehmet Fatih Günay ve Şube Müdürü Özgür Akgül ile birlikte İl Müdürü Mustafa Bayrak, ziyaretler kapsamında Çorum’da faaliyette bulunan İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneği, Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği’ni ziyaret ettiler.

Derneklerin yaptıkları projeler ile ilgili bilgi de alan Günay ve Akgül, Çorum’daki sivil toplum kuruluşlarının, uyumlu bir şekilde çalışmalara imza attıklarını gözlemlediklerini ve bundan sonraki süreçte Çorum’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının üstüne koyarak devam edeceğini konusunda emin olduklarını belirttiler.

(Haber Merkezi)

