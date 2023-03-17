Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, Sivas Belediye ile ilk olarak geçen sezon aynı grupta yer aldı. 10 Ekim 2021’de, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan 7.hafta maçını 2-0 kazanan Sivas Belediye, 19 Ocak 2022’de, Sivas’ta oynanan maçta da 2-0’lık skorla 3 puanın sahibi oldu.

Bu sezon da aynı grupta rakip olan iki takım, 8.haftada, Sivas’ta karşılaştı. Çorum FK, 5 Ekim’de oynanan maçı 22.dakikada Berat Ali Genç ve 77.dakikada Murat Yıldırım’ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

