Geçtiğimiz Pazar günü Batman Petrolspor’u 4-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Çorum FK, bu haftayı BAY geçeceği için takıma verilen 2 günlük iznin 3 güne uzatıldığı belirtildi. Dünü de izinli olarak geçiren kırmızı-siyahlılar, bugün yapacakları antrenmanla, 5 Ekim’deki Sivas Belediye maçının hazırlıklarına başlayacaklar.

Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’ndan aldığımız bilgilere göre, bugün saat 15.00’te toplanacak olan kırmızı-siyahlılar, haftanın ilk antrenmanını saat 16.00’da yapacaklar.

(Hüseyin AŞKIN)

