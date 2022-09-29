Teknik Direktör Mert Nobre nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana izinli olan kaptan Murat Yıldırım ve sakatlıkları devam eden Berkay Can Değirmencioğlu, Burak Çalık, Atakan Akkaynak ve Mehmet Taşçı katılmadı. Düz koşular ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde oyun ağırlıklı taktik antrenman yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da hazırlıklar yarın yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

