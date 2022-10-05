STAT: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

HAKEMLER: Barkın Kara ***, Ramazan Ufuk Avdaş ***, Onur Gülter ***

4.HAKEM: Mehmet Güngör

SİVAS BELEDİYESPOR: Taha Cengiz *, Uğur *, Emre Adiloğlu * (Dk. 82 Tarık *), Oğuzhan * (Dk.67 Barış *), Ozan *, Gökhan Berkay * (Dk.46 Ahmet *), Ömer *, Egehan * (Dk.82 Arda Keser *), Tufan *, Emre Bayram *, Safa *

YEDEKLER: Doğukan, Semih, H. İbrahim, Egemen, Süleyman Salih, Arda Belen.

TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Cezayir

ÇORUM FK: Erdi ***, Serkan **, Erkan ***, Salih Zafer ***, Emre ***, Ali ** (Dk.73 Atakan Akkaynak *), Berat Ali *** (Dk.66 Taha *), Ferhat **, Sinan **, Murat ***, Enes ***

YEDEKLER: Mahmut Eren, Gürkan, Ahmet Hakan, Mustafa Eren, Berkay Can, Mustafa Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre

GOLLER: Dk. 22 Berat Ali, Dk. 77 Murat

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Ozan, Safa, Arda Keser (Sivas Belediye), Ferhat (Çorum FK)

2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte Başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 8.hafta maçında konuk olduğu Sivas Belediye’yi her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maçta, Mehmet Taşçı, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Suat Kaya ve Atakan Cangöz sakatlıklarından dolayı, Bayram Olgun ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadılar. Sivas Belediye ise, yeni teknik direktörü İbrahim Cezayir nezaretinde ilk iç saha maçına çıktı.

Maça hızlı başlayan Çorum FK, özellikle ilk 20 dakikada rakip kalede önemli fırsatlar yakaladı Berat Ali ve Salih Zafer’le değerlendiremedi.

16’da Salih Zafer’le bir topu direkten dönen Çorum FK, 22’de Berat Ali ile golü bulurken, golden sonra kontrollü bir oyun sergiledi.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Çorum FK, ikinci yarıda, ilk yarıdaki kadar pozisyon bulamadı ancak rakibe de pozisyon vermedi. 77’de, kaptan Murat’la 1 gol daha bulan Çorum FK sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sezon ikinci deplasman galibiyetini alan Çorum FK puanını 16’a yükseltip zirvedeki yerini korurken, Sivas Belediye 8.hafta sonunda da galibiyet yüzü göremedi.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 4: Çorum FK etkili geldi. Orta sahadan, savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Berat Ali, ceza sahasında, karşı karşıya pozisyonda çok kötü bir vuruş yaptı, kaleci Taha Cengiz gole izin vermedi.

DAKİKA 12: Çorum FK atağında, Enes’in pasında Murat ceza sahası dışından vurdu, kaleci Taha Cengiz topu kornere çeldi. Soldan Murat’ın kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Taha Cengiz’in elinden kaçırdığı topu Salih Zafer kafayla kaleye gönderdi, üstten aut.

DAKİKA 16: DİREKTE PATLADI: Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşunda Murat ceza sahasına ortaladı, Salih Zafer kafayı vurdu, top üst direkten döndü.

DAKİKA 22: GOL! Çorum FK golü buldu. Sağdan Murat’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen top Emre’nin kafasından sekti, arkaya açılan topu Ferhat sert bir şutla kaleye gönderdi, gol çizgisinde Berat Ali ayak koydu: 1-0.

DAKİKA 60: Çorum FK atağında, Serkan’ın pasında sağdan Enes ortaladı, ön direkte, Ferhat’tan önce son anda savunma araya girdi, korner.

DAKİKA 74: Çorum FK atağında, Enes’in ceza sahası dışında Atakan’a kafayla indirdiği topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Taha Cengiz’in vuruşunda, Atakan’a çarpan top boş kaleye yöneldi ancak az farkla yandan auta çıktı.

DAKİKA 77: GOL! Çorum FK ikinci golü buldu. Soldan içeri kat eden Atakan’ın pasında, sağdan topla buluşan Enes ceza sahasına girdi, altı pasa çıkarttığı topu kaptan Murat sert bir vuruşla, kaleci Taha Cengiz’in altından ağlarla buluşturdu: 2-0.

DAKİKA 85: Soldan gelişen Sivas Belediye atağında, ceza sahasına yapılan ortada, arka direkte Tufan kafayı vurdu, az farkla yandan aut.

Kalan sürede başka gol olmayınca Çorum FK sahadan 2-0 galip ayrıldı.



(Hüseyin AŞKIN)

