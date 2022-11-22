Çağlar, gazetemize yaptığı açıklamada, “Teknik ekipteki arkadaşlarımız, Cumartesi günü tüm kontrolleri yaptılar ve bir sorun tespit edilmedi. Pazar günü, girişte sorun olduğu bilgisi gelince, sigortanın attığı tespit edildi ve hemen müdahale edilerek sorun en kısa sürede giderildi.

Kapıların ve yazılımın farklı firmalar tarafından yapıldığı ile ilgili söylenenler doğru değildir. İhale ile ilgili teknik şartnameyi Gençlik ve Spor Bakanlığı hazırladı ve harfiyen uyuldu. Yani, turnikelerle ilgili sistemsel bir sorun bulunmamakta olup, sadece sigorta attığı için kısa süreli bir aksaklık olmuştur” şeklinde konuştu.

Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, turnikeleri yapan firmaya borcunun olmadığını da sözlerine ekledi.

(Hüseyin AŞKIN)

