Veysel A. idaresindeki 24 AG 534 plakalı otomobil, Ankara-Zile kara yolu Alaca girişi yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Neslihan ve Zeynep Amine A. yaralandı.

Çorum-Yozgat kara yolu Fakılar köyü mevkiinde Bülent T.’nin kullandığı 50 ADK 015 plakalı otomobilin devrilmesi nedeniyle sürücü ile araçta bulunan Mert Hakan T., Eda Pelin T. ve Faden T. yaralandı.

Aynı bölgede Rüzgar C. yönetimindeki 55 ADK 015 plakalı TIR ile Cemal T.’nın kullandığı 66 M 2721 plakalı minibüs de çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile aynı araçta bulunan Eda Nur E., Veysel Y., Yusuf Ç., Safure Y., Süleyman Y., Gülsüm Soy, Murat K. ve Pınar Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Çorum-Yozgat kara yolunda M.C. idaresindeki 01 ADH 159 plakalı TIR, Yılmaz L’nin kullandığı 19 LN 023 plakalı otomobil ile yol kenarında park halindeki 19 S 3007 plakalı okul servis minibüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Buzlanma ve yoğun sisin neden olduğu trafik kazaları nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. Polis ve jandarma ekipleri, bölgede başka kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Yol, kaza yapan araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (AA)

