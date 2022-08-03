Çorum Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında bugün Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdüren Çorum FK, bir yandan da özel maç yaparak lige daha hazır hale gelmek istiyor. Bu kapsamda ilk hazırlık maçını geçtiğimiz gün 3.Lig takımı Amasyaspor ile oynayan ve sahadan 2-0 galip ayrılan Kırmızı-Siyahlılar ikinci hazırlık maçını ise TFF 1.Lig takımı Samsunspor ile oynayacak. Bugün Samsun Nuri Asan Spor Tesisleri’nde oynanacak bu karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

(Rıfat KARA)