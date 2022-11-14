STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı ***, Mahmut Gülle ***, Şeyhmus Baysal ***

4.HAKEM: Alkan Parsak

İNEGÖLSPOR: Sercan *, Serhat *, Taşkın * , Niyazi Batuhan **, Bahadır * (Dk. 78 Sergen *), Yılmaz * (Dk. 69 Emir *), Yunus Emre Duyan *, Orhan *, Yusuf Ziya *, Ömer Faruk Ermeç **, Kadir * (Dk. 78 Taylan *)

YEDEKLER: Emre, Yusuf Kerem, Enes, Mehmet Arda, Ömer Faruk Aslan.

TEKNİK DİREKTÖR: Taşkın Güngör

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Bayram ***, Serkan ***, Erkan ***, Salih Zafer ***, Berkay Can ***, Ferhat ***, Berat Ali *** (Dk.85 Burak Çalık *), Sinan ** (Dk.69 Atakan Cangöz **), Atakan Akkaynak ***, Mehmet Akyüz *** (Dk.85 Ali *), Suat ** (Dk.59 Enes **)

YEDEKLER: Erdi, Mahmut Eren, Emre, Gürkan, Mustafa Eren, Mustafa Emre.

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

GOLLER: Dk.8 Atakan Akkaynak, Dk. 72 Enes, Dk. 90+3 Burak

SARI KARTLAR: Taşkın, Kadir (İnegölspor), Salih Zafer, Erkan, Sinan (Çorum FK)

4 maçlık galibiyet özlemini, önceki hafta konuk ettiği Bayburt Özel İdare’yi 3-0 yenerek sonlandıran Çorum FK, konuk olduğu İnegölspor’a da aynı tarifeyi uyguladı.

Bayburt maçının kadrosundan, cezalı olan Murat Yıldırım’ın yerine Suat’la başlayan Çorum FK, ilk bölümlerde tutuk görünse de, 8.dakikada Atakan Akkaynak’ın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. Devrenin kalan süresinde, iki takım da gol bulamayınca, Çorum FK soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda, İnegölspor topa daha çok sahip olan taraf olmasına rağmen, Çorum FK etkili ataklar geliştirdi. 72’de gelişen ani atakta, Enes farkı ikiye çıkartırken, 90+3.dakikada, bu kez Burak Çalık topu ağlarla buluşturarak skoru 3-0 yaptı. Böylece, oyuna ikinci yarıda giren iki oyuncu skoru tayin etmiş oldu.

Çorum FK, 3-0 kazandığı maçın ardından puanını 23’e yükseltirken, zirve ile fark 1 puana indi. İnegölspor ise 10 puanla düşme hattında kaldı.

Maçta, bin kadar İnegölspor taraftarı takımına destek verirken, 50 civarında Çorum FK taraftarı takımını yalnız bırakmadı.

Çorum FK, Pazar günü 24 Erzincenspor’u konuk edecek olup, İnegölspor ise Sivas Belediye ile deplasmanda karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 5: Sağdan gelişen İnegölspor atağında, Niyazi Batuhan son çizgiden ortaladı, arka direkte Ömer Faruk Ermeç kafayı vurdu, top kaleci Bayram’ın kontrolünde üstten auta gitti.

DAKİKA 7: İnegölspor’un kazandığı köşe vuruşunda, sağdan Orhan ceza sahasına ortaladı, Ömer Faruk Ermeç yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci Bayram gole izin vermedi.

DAKİKA 8: GOL! Çorum FK golü buldu, Savunmadan Berkay’ın uzun gönderdiği top, hava topu mücadelesinden sonra Berat Ali’de kaldı. Berat Ali ceza sahasına girerken pasını Sinan’a verdi, Sinan penaltı noktası civarında vuruşunu yaptı, kaleci Sercan’ı geçen topu savunma gol çizgisinden çıkarttı. Dönen topu alan Mehmet Akyüz üst üste çalımlar sonrası topu ceza yayının gerisindeki Atakan Akkaynak’ın önüne açtı, Atakan yayın 2 metre kadar gerisinden, bekletmeden, yerden vurdu, kaleci Sercan’ın müdahalesi yetersiz kaldı: 1-0.

DAKİKA 15: Çorum FK atağında, rakip yarı alanın ortalarından, Ferhat’ın ara pasında topla buluşan Suat, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu, top kalecide kaldı.

DAKİKA 28: İnegölspor atağında, Ömer Faruk’un pasında ceza yayının solundan içeri giren Orhan karşı karşıya pozisyonda gol vuruşunu yapacakken, son anda kayarak araya giren Salih Zafer kalesini büyük bir tehlikeden kurtardı.

DAKİKA 31: Çorum FK atağında, sağdan Suat ortaladı, ceza sahasında Mehmet Akyüz vuramadı.

DAKİKA 45+1: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Berat Ali’nin pasında Atakan yaklaşık 25 metreden vurdu, top kalecide kaldı.

DAKİKA 47: İnegöl etkili geldi. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Yunus Emre’nin yerden altı pasa çıkarttığı topa Bahadır dokunamadı.

DAKİKA 51: Çorum FK’nın kazandığı serbest vuruşta, soldan Erkan ceza sahasına ortaladı, Sinan Kurumuş kafayı vurdu, yandan aut.

DAKİKA 65: Çorum FK etkili geldi. Sağdan Berat Ali’nin ceza sahasına ortaladığı topu arka direkte Enes kaleye vurdu, kaleci Sercan ayağı ile çıkarttı.

DAKİKA 72: GOL! Fark ikiye çıktı. İnegölspor’un kazandığı serbest vuruşta, Emir ortaladı, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Atakan Cangöz’ün önünde kaldı, bu futbolcunun Enes’in koşu yoluna attığı uzun topu kafayla önüne alan Enes, ceza yayının solundan içeri girer girmez aşırtma bir vuruş yaptı: 2-0.

DAKİKA 83: İnegölspor atağında, Niyazi Batuhan sağdan ceza sahasına sert ortaladı, Berkay Can’a çarpıp kaleye yönelen topu, kaleci Bayram in direk dibinde kontrol etti.

DAKİKA 86: İnegölspor atağında, Taylan’ın şutunda top kaleci Bayram’da kaldı.

DAKİKA 88: Çorum FK etkili geldi. Soldan topla birlikte ceza yayına kadar sokulan Burak, Atakan Akkaynak’ın koşu yoluna ortaladı, Atakan kafayı vuramadı.

DAKİKA 90+3: GOL! Çorum FK farkı üçe çıkarttı. Orta alandan gelişen atakta, Atakan Cangöz’ün pasında topla buluşan Ali Akkuş, pasını Burak’a verdi, Burak, sağından bindiren Atakan Akkaynak’ı gördü, Atakan pasını Burak’a geri verdi, yayın sağından içeri giren Burak, yerden uzak köşeye vurdu: 3-0.

(Hüseyin AŞKIN)