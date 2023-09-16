Göç eder be bre yavrum göç eder

Masumu ayırıp zalim kayıran

Suç eder be bre yavrum suç eder

            ***

Yalandır mesleği kızarmaz yüzü

Getirmez yerine verdiği sözü

Böyle bir insanın ciğeri özü

Kaç eder be bre yavrum kaç eder

            ***

Vurguncu çok alır üreten azı

Derler ki hep böyle yazılan yazı

İnsanın evrenden aldığı hazzı

Hiç eder be bre yavrum hiç eder

            ***

Kavgalı savaşlı şu yıllar geçse

İnsanlık bir barış şerbeti içse

Köylü samanından buğdayı seçse

Çeç eder be bre yavrum çeç eder

            ***

Çalışan kavuşsa ekmek aşına

Değer katsak ülkenin her taşına

Bir Mustafa Kemal geçse başına

Taç eder be bre yavrum taç eder

            ***

Aydınlı dolmuştur taşar dostuna

Kuzgunlar oturmuş aslan postuna

Sen yem olma vurguncunun kastına

Güç eder be bre yavrum güç eder