Göç eder be bre yavrum göç eder
Masumu ayırıp zalim kayıran
Suç eder be bre yavrum suç eder
***
Yalandır mesleği kızarmaz yüzü
Getirmez yerine verdiği sözü
Böyle bir insanın ciğeri özü
Kaç eder be bre yavrum kaç eder
***
Vurguncu çok alır üreten azı
Derler ki hep böyle yazılan yazı
İnsanın evrenden aldığı hazzı
Hiç eder be bre yavrum hiç eder
***
Kavgalı savaşlı şu yıllar geçse
İnsanlık bir barış şerbeti içse
Köylü samanından buğdayı seçse
Çeç eder be bre yavrum çeç eder
***
Çalışan kavuşsa ekmek aşına
Değer katsak ülkenin her taşına
Bir Mustafa Kemal geçse başına
Taç eder be bre yavrum taç eder
***
Aydınlı dolmuştur taşar dostuna
Kuzgunlar oturmuş aslan postuna
Sen yem olma vurguncunun kastına
Güç eder be bre yavrum güç eder