Giresunspor’u 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkarttı ve play-off potasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Giresunspor galibiyetiyle birlikte lig ikinciliği şansını ciddi oranda artan Ahlatcı Çorum FK’da başkan Oğuzhan Yalçın Süper Lig için fitili ateşledi. Geçtiğimiz günlerde kulübün hisselerinin yüzde 95’ini alan Oğuzhan Yalçın, Giresunspor galibiyeti sonrası kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Futbolculuğu döneminden bir fotoğrafını “Sıra sende Çorum’um” mesajıyla paylaşan Oğuzhan Yalçın, biz üremize düşeni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Artık Çorum’un önyargılarını kırıp Çorum FK’ya destek olması lazım mesajını verdi.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve olumlu anlamda yorum aldı.