Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Sinop ve Çorum'daki iç sularda kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

İki ilde eş zamanlı ve çapraz yapılan denetime farklı il müdürlüklerinde görevli 30 kontrol görevlisi ve 4 kontrol gemisinin yanı sıra jandarma ekipleri katıldı.

67 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 17 bin 400 metre uzatma ağına ve 1300 metre paraketeye el konuldu.

Canlı olarak ele geçirilen su ürünleri ise yaşam alanlarına bırakıldı.