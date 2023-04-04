Afganistan’dan Türkiye’ye kaçak yollarla giren gurupların sığınmacı ya da mazlum olmadığını kaydeden Şahiner, “Bunların hepsi askerlik çağında geçler. Allah aşkına bunlar sözde zulümden kaçarak ülkeye sığınırken, aynı ülkede çocuk, kadın, yaşlı kimse yok mu? Sadece zulüm bu kilometrelerce yolu kat ederek İran’ı da aşıp Türkiye’ye giren bu istilacılara mı yapılıyor?

Sınır ülkenin namusudur. Bugün ülkemizin sınırları resmen kevgire dönmüştür. Giren çıkan belli değil. Resmen içerden yardım alarak sınırlarımızdan ellerini kollarını sallayarak giren bu istilacılar vatanı işgal planlarının bir parçasıdır” dedi.

“TÜRKİYE, ŞU ANDA İŞGAL EDİLİYOR”

Ne sınırlarımız açısından güvendeyiz ne de ülke içinde diyen Başkan Şahiner, “Her geçen gün planlı olarak ülkemize giriş yapan bu istilacıların geliş amacı, zulümden kaçıp kurtulmak değil planlı bir sürecin şu anda pasif olan ama zamanı gelince aktifleştirilecek piyonlarıdır. Türkiye, şu anda işgal ediliyor. Buna müsaade eden herkes vatan hainidir” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMDE AFGAN VE SURİYELİ İSTEMİYORUM”

Cennet vatanımızı, milyonlarca Suriyeli ile doldurduklarını, şimdide de Afganlarla doldurulmak istendiğini söyleyen Başkan Şahiner, “Benim ülkemde, benim vatandaşımdan daha rahat yaşamalarını kabullenemiyorum. Sungurlu’dan AKP’lilere sesleniyorum. Bu milletin kaderi ve genleri ile yeterince oynadınız, daha fazla oynamayın. Suriyeli sığınmacılar konusunda yapılan yanlış Afganlar için yapılmamalı. Bu yüzden lafla peynir gemisi yürütmek yerine hemen bu konuda etkili tedbirler alınmalıdır.' dedi.