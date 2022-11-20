Gençlik Kollarının bildiri dağıtım etkinliğine İl Başkanı Mehmet Tahtasız da destek verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, “2021 Ağustos ayında astığımız “Sınır Namustur” pankartı yüzünden bize hakaret edenlere, İstiklal Caddesi ve başka caddelerde yeni patlamalar olmasın diye biz kez daha sesleniyoruz; sınır namustur!” dedi.

Onur Topkül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“1 yıl önce ortaya koyduğumuz sınır politikalarımızı, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesiyle tekrarlıyoruz:

Türkiye’ye yönelen kontrolsüz göçlere ilişkin ‘sınır namustur’ diyerek 81 il ve ilçe başkanlıklarımıza pankartlarla eleştirdiğimizde her türlü hakareti ettiler, şimdi utanmadan ‘bu terörist kaçak yollarla ülkemize girmiş’ diyorlar.

Terör yuvası Ortadoğu’dan ve Afganistan’dan gelen, kim oldukları ve ne amaçla geldikleri belli olmayan, büyük bir çoğunluğu genç yaşlardaki erkeklerin oluşturduğu grupların; ellerini kollarını sallayarak ülkemize girmesine karşı tavrımız açık ve nettir.

2021 Ağustos ayında astığımız “Sınır Namustur” pankartı yüzünden bize hakaret edenlere, İstiklal Caddesi ve Başka caddelerde yeni patlamalar olmasın diye biz kez daha sesleniyoruz;

Sınır namustur!

Vatan sınırlarını namusu bilen aziz milletimiz; on binlerce şehidin canıyla bedeli ödenmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını yol geçen hanına çevirenlerden er ya da geç bunun hesabını soracaktır!”