EMEP Çorum İl Örgütü’nün yeni yıl mesajında, “Fildişi kulelerinde oturup dünya zenginliklerinin büyük çoğunluğunu elinde tutan sömürücü egemen sınıflar ve onların dümeninde olduğu kapitalizm, insanlığa açlık, yoksulluk ve savaş dışında hiçbir şey vadetmiyor. İnsani her türlü değeri ayaklar altına alan bu düzen, miadını çoktan doldurmuştur. Gelecek, üretim araçlarından yoksun ama her türlü maddi manevi zenginliği üreten emekçi sınıflarındır. Geride bıraktığımız her bir yıl yeni bir dünya özlemini büyütmekte ve toplumcu bir geleceğin inşası için çarklarını döndürmeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Mesajın devamında ise “Ve o gün gelecek ki örgütlenmiş işçi sınıfı ve emekçiler, bu bozuk düzenin köhnemiş çarkını kırmayı başaracak; savaşsız, sömürüsüz, sınıfsız gerçek eşitliğin, dayanışmanın olduğu insanlık dünyasını kuracaktır.

Partimiz, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için 2024’ü birlik, mücadele ve dayanışma ruhuyla karşılamaktadır. Sennur Sezer’in 'Bir sözle kuruldu dünya / Hep o sözü aradım ve buldum: Emek' dizelerinde geçtiği gibi 2024 emeğin ve mücadelenin yılı olsun” denildi.