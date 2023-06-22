Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, sinema salonu sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,3 azalarak 2 bin 366 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 0,3 azalarak 284 bin 204 oldu.

SEYİRCİ ARTTI

Sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre % 187,9 artarak 35 milyon 754 bin 644 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı % 476,9 artarak 18 milyon 834 bin 898 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı % 84,8 artarak 16 milyon 919 bin 746 kişi oldu.

Öte yandan gösterilen yerli film sayısı yüzde 159,2 artarak 25 bin 869 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 76,9 artarak 29 bin 187 oldu. Türkiye’de tiyatro salonu sayısı yüzde 104,3 artarken, tiyatro seyirci sayısı yüzde 662,6 arttı.