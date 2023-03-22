Maden Mühendisi Sinem Sarı, İYİ Parti’den Çorum Milletvekili Aday Adaylığını, düzenlediği geniş katılımlı bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

Sarı, ülkemizin yeni bir nefese, yeni bir güce ihtiyacının olduğuna dikkati çekerek, milletvekilinin temsil ettiği halkın içinde olması gerektiğine vurgu yaptı.

Sinem Sarı’nın basın toplantısına; İl Başkanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Av. Orhan Odabaş, ilçe başkanları, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Sinem Sarı, İYİ Parti’nin kurulduğu günden itibaren çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek, “Bir kadın olarak siyasette de varolduğumuzu kanıtlamak ve daha güzel bir Türkiye için sizin hizmetinize, Çorum’un hizmetine talip oldum” dedi.

(Nurdan AKBAŞ)

