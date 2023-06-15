Dil Dünyası Kursu Müdürü Ömer Kahraman 17 Haziran 2023 Cumartesi günü 10.15-13.00 saatleri arasında TYT (Temel Yeterlilik Testi); 18 Haziran 2023 Pazar günü 10.15-13.15 saatleri arasında AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve yine 18 Haziran 2023 Pazar günü 15.45-17.45 saatleri arasında YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarının olduğu bu saatlerde tüm Çorum halkının sessiz olmalarını rica ettiğini söyledi.

Türkiye genelinde yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin sınava gireceğini belirten Ömer Kahraman, ‘’Öğrencilerimiz üniversite sınavı için çok emek verdiler. Bizler de emeklerinin boşa gitmesini istemiyoruz. Bu sebeple de saygıdeğer Çorum halkının anlayışına sığınıyor, evlatlarımızdan desteğini esirgemeyeceğini biliyor ve sınav saatlerinde ‘SESSİZ OLALIM!’ diyoruz.’’ dedi.