Çorum’da 6 bin 645 öğrenci hayalini kurduğu liseye girmek için Pazar günü ter döktü.

İl Emniyet Müdürlüğü öğrencilerin sınav esnasında konsantrasyonlarını bozacak faaliyetlere karşı önlem aldı.

Sınav sürecinde kent merkezinde düğünlere ve canlı müziklere izin verilmedi.

AVM yanındaki Pazar alanında AUTO Fest düzenlendi.

Festivale katılan modifiyeli otomobiller Oto Güzellik Yarışması, Oto Desibel Yarışması, Oto Basıklık Yarışması kategorilerinde yarıştı ve Drift Show yaptı.

Festivale katılan yüzlerce otomobilin 2 gün boyunca egzoz patlatarak gürültü yapması tepkilere neden oldu.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan vatandaşlar etkinliğin yer ve zamanını eleştirdi.

2 gündür evlerinde huzur kalmadığını dile getiren bir vatandaş, “Sınav günü olacak iş mi? LGS sınavının olduğu bir gün de şehrin göbeğinde dünden beri bu zorbalığa izin verenleri kınıyorum. Dünden beri evimizde huzurumuz kalmadı ve bugün çocuklar sınava giriyor. Bir organizasyon yaparken çevre şartlarına diğer insanların etkilenip etkilenmemesine dikkat etmek lazım. Sabah 7’den beri egzoz ve müzik sesi ile uyanan çocukların nasıl başarılı olması bekleniyor?”