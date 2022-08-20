Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde 1.Lig ekibi Sakaryaspor'a imza atan ve forma şansı çok zayıf olan Sinan Kurumuş ile temas kuruldu. Yapılan görüşme olumlu geçerken, ödeme planıyla ilgili pazarlıklar devam ediyor.

Golcü futbolcunun transferi için, kulübün forma göğüs reklamı sponsoru Alagöz Holding'in maddi destekte bulunacağı ve bunun için aynı zamanda Iğdır Futbol Kulübü Başkanı olan Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz'le Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın bir görüşme gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, Sinan Kurumuş'un transferi ile ilgili olarak, golcü futbolcudan haber beklediklerini kaydetti.

Önceki sezon Çorum FK formasıyla 36 resmi maçta 28 gol atan, geçen sezon ise ilk yarıda Tarsus İdmanyurdu, ikinci yarıda da Şanlıurfaspor formalarını giyip 33 karşılaşmada 16 gol kaydedebilen Sinan Kurumuş'un transferinin birkaç gün içerisinde olumlu veya olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

