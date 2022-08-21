Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, eski golcüleri Sinan Kurumuş’un transferini bitirmek için kolları sıvarken, gerek bonservisini elinde bulunduran Sakaryaspor, gerekse peşinatla ilgili ilk etapta anlaşma sağlanamayan futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, hem Sinan Kurumuş’la, hem de kulübü Sakaryaspor ile anlaşma sağlandığını belirtirken, “Çok büyük bir aksilik olmazsa, yarın (22 Ağustos 2022 Pazartesi) imzaların atılmasını bekliyoruz” dedi.

2020-2021 Sezonunda Çorum FK formasıyla çıktığı 36 lig maçında 3.162 dakika süre alan ve attığı 28 golle gol kralı olan 28 yaşındaki golcü futbolcu, geçen sezonu ise 16 golle kapattı. İlk yarıda Tarsus İdmanyurdu formasıyla 16 maçta 6 gol atan Sinan Kurumuş, ikinci yarıda, Şanlıurfaspor formasıyla da 17 karşılaşmada 10 gol kaydetti.

(Hüseyin AŞKIN)

