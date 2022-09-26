Çorum FK’nın deneyimli golcüsü Sinan Kurumuş, Batman Petrolspor maçının bitiminde, karşılaşmada giydiği 99 numaralı formasını, Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere’ye hediye etti.

Maça ilk 11’de başlayan ve 73.dakikada attığı golle Çorum FK’yı 2-1 öne geçiren Sinan Kurumuş, 90+2.dakikada yerini Taha Aydınlı’ya bıraktı. Golcü futbolcu, maçın bitiminde, protokol tribününe çıkarak, karşılaşmayı izleyen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye formasını hediye etti. Dere de, başarılı futbolu ve golünden ötürü Sinan Kurumuş’u tebrik etti.

(Hüseyin AŞKIN)

