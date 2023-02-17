2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, devre arasında yaptığı transferlerle şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilirken, forvet transferi bir süredir gündemdeydi. Başkan Oğuzhan Yalçın, şimdilik transfer yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Devre arasında, kaleci Ali Türkan, stoper Fatih Selimhan Solmaz, orta saha oyuncuları Timur Temeltaş ve Gökhan Karadeniz, kanat oyuncuları Hurşit Taşçı, Selim Ilgaz ve Ozan Sol’u kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Çorum FK, eski kalecisi Hasan Hüseyin Akınay’ı da gelecek sezon için renklerine bağlamıştı. Bu transferlerin yanı sıra golcü transferine odaklanan Çorum FK, Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir’den Muhammed Arslantaş ile ilgileniyordu. Kırmızı-siyahlı ekibin, son 2 lig maçında 7 gol atması ile golcü transferi ikinci plana düşerken, yaşanan deprem felaketinden sonra liglere ara verilmesiyle de artık konuşulmuyordu.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, golcü transferindeki son durumla ilgili sorumuzu yanıtlarken, “Şimdilik düşünmüyoruz” dedi. Transfer döneminin 5 Mart’a kadar uzatılmasının da gündemde olduğunu hatırlatan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Şimdilik transfer düşünmüyoruz. Ama olur da transfer dönemi uzar, sakatlık olur, ya da ihtiyaç duyulur, o zaman gereğini yaparız” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, hafta içerisinde yaptığı açıklamada, ara transfer döneminin ikinci kez uzatılması için FİFA’ya başvurduklarını duyurmuştu. Daha önce 8 Şubat’ta tamamlanması gereken ara transfer dönemi, 18 Şubat’a kadar uzatılmıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

