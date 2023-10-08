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Çorum Sungurlu’da, 6 Ekim saat 18.30 sularında V.Y., A.T’ye ait olan oto aksesuar dükkanına geliyor, A.T. ile konuşmak istediğini söylüyor.

Gerisini olayı yaşayan B.T. anlattı.

“Dükkanın önünde beyaz bir Tofaş durdu. Bir anda içeriye girdiler. E.Y. 'A.T. hanginiz' diye seslendi. A.T. ayağa kalktı.

O esnada arkadan baba E.Y. elinde beyzbol sopası ve kesici bir alet ile geldi. Doğrudan A.T.’nin olduğu yere yönelip saldırmaya başladı.

Olayın refleksi ile V.Y.’yi devirmeye çalıştım. Bana öldürücü bir darbe salladı.

Silahsız ve bıçaksız olduğum için, müdahale etmek istememe rağmen orada yapabileceğim bir şey kalmadı.

V.Y A.T.’yi arkası dönükken bıçakladı.

E.Y. ise A.T. yerde yatarken kafasına ve koluna gelecek şekilde darp etti. Sonra gittiler.”

Olayın şüphelilerinin yakalanmadığı belirten B.T., A.T.’nin Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesinde yoğun bakımda olduğunu, kolundaki tüm damarların ve sinirlerin koptuğunu belirtti.

Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen B.T. “V.Y. sosyal medya üzerinden tehditlerine devam ediyor. Bir an önce yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz” dedi.

Kaynak: 23 Derece