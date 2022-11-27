C.K. (22), Başpınar Mahallesi'nde kız arkadaşıyla yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan C.K, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sırt bölgesine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan C.K, ileri tetkik için GATA'ya sevk edildi.

C.K'nin Van'ın Çaldıran ilçesinde uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi.