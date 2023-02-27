Yiğit K.(20) ile Uğur K.(27) Kale Mahallesi Mürsel Sokak’ta 06 DGB 813 plakalı otomobil içerisinde bir nedenle tartıştıkları Umut Ş., tarafından silahla vuruldu.

İçinde bulundukları araçtan kaçarak yaralı vaziyette Bahabey Caddesi’ne gelen Yiğit K. ve Uğur K.’yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, silahla yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra yaralılara ait otomobil ile olay yerinden kaçan Umut Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Uğur K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



