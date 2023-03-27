Alınan bilgiye göre bir nedenle ayrıldığı eşinin evine giden D.T., Kale Mahallesi Eti 9. Sokak’ta bulunan evinin yakınlarına geldiğinde eski kayınbiraderi M.L.’nin silahlı saldırısı sonucu vurularak yaralandı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan D.T., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra otomobil ile olay yerinden kaçan M.L.’nin yakalanması için çalışma başlattı.