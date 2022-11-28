Alınan bilgiye göre, husumetli iki grup arasında Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 52. Sokak’ta çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada A.E. bıçakla, A.C.A. ise tüfekle ateş edilmesi sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla 2'si çocuk 12 kişi gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere, kaçan bir aracı durdurarak içindeki şahıslara müdahale ettikleri sırada başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş edildi.

Açılan ateş sonucu polis aracına çok sayıda saçma isabet etti. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.